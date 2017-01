Año tras año el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) publica la superficie cultivada con transgénicos en España y... sigue siendo una mera estimación que nada tienen que ver con la realidad. Para 2016 el Ministerio dice que se cultivaron 129.081 hectáreas.







No hace falta mirar con lupa para descubrir que estas cifras no son para nada fiables. Basta comparar las cifras que da el MAPAMA para Cataluña y las que da la propia Comunidad Autónoma desde 2003 para ver cómo las cifras del Ministerio están ampliamente infladas.



Cataluña es la única Comunidad Autónoma que hace un ejercicio de transparencia y publica en su página web la superficie cultivada con transgénicos. Para 2016 el Ministerio dice que en Cataluña se cultivaron 41.567 hectáreas y la Generalitat dice 20.543 hectáreas. ¡Impresionante! ¡Un 50,58% menos que la cifra del Ministerio!



Pero no es la única Comunidad Autónoma donde pasa esto. Hace poco, cuestionada por la superficie cultivada con transgénicos en el Parlamento Andaluz, la Consejera de Agricultura dijo que en Andalucía se cultivaron en 2013, 2014, 2015, 3.784 ha, 3.028 ha, 3.147 ha respectivamente. El MAPAMA para los mismos años dice 14.079 ha, 10.692 ha y 11.471 ¡Diferencias superiores a un 70% cuando comparadas con las del Ministerio! Curiosamente, la Consejera no contesta a Greenpeace cuando, a través de la Ley de Información Ambiental, solicita estos datos (creo que podemos seguir esperando por los de 2016). Tampoco se publican en la web de la Junta. La misma transparencia que Cataluña.



Las diferencias entre las estimaciones y la realidad ocurren para todas las demás CCAA que sí contestan a la solicitud de información ambiental como lo hizo público Greenpeace en innúmeras ocasiones.



¿Tan difícil es que el Ministerio pida los datos reales a las CCAA? ¿O es que no quiere? ¿Y si no quiere porque le interesa publicar cifras inflacionistas y no las reales?



¿Nos podemos entonces fiar del @mapamagob cuando nos dice que en 2016 se cultivaron 129.081 hectáreas? Si no queremos ver la realidad, sí. Yo me fío más de la información que dan las CCAA, eso sí, en algunas es muy difícil conseguir la información, más que descorchar una botella de cava cuando celebramos el año nuevo ;-)



Por cierto, tras ya casi 20 años desde que se aprobó el primer cultivo transgénico en la UE, España sigue siendo el único país, repito el único país de la UE, que permite su cultivo a una escala importante. Es más, 19 países de la UE los han prohibido en la totalidad o parte de sus territorios. El fracaso de los transgénicos en la UE es más que evidente y 2017 debe ser el año en que en España se haga la“profunda reflexión” sobre el uso de estos cultivos recomendada por los servicios técnicos del Gobierno de Aragón (ver inicio página 3). Curiosamente, Aragón es la comunidad autónoma donde más se siembran transgénicos. Hasta el momento no se ha querido hacer esta reflexión, pero ya va siendo hora. Y, si no es pedir mucho, un poquito de transparencia y seriedad, por favor.



¡Feliz y sostenible 2017!